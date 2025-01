La squadra. Angella in ospedale. Mezzoni, caviglia ko

Due infortuni pesanti, quelli di Angella e Mezzoni, rendono il pari con il Pescara ancora più amaro. Già oggi si potranno avere le idee più chiare sulle condizioni del centrale e del terzino. Angella è andato in ospedale, dopo la gara, per il problema alla spalla (lussazione), mentre Mezzoni è uscito con la barella per un colpo forte sulla caviglia. Oggi si avrà un’idea sui tempi di recupero dei due giocatori che non saranno a disposizione per la prossima sfida che il Perugia giocherà, sabato, sul campo del Rimini. I biancorossi già oggi torneranno in campo per iniziare a preparare la prossima gara: il tecnico ha dato appuntamento al gruppo per oggi pomeriggio. Il programma della settimana, poi proseguirà con tutte sedute al mattino. Per la prossima gara, Lamberto Zauli avrà nuovamente a disposizione Torrasi che ha scontato il turno di squalifica nel match con il Pescara.