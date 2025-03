La squadra. Cangelosi chiude subito le porte. Di Maggio in gruppo, Seghetti no

Biancorossi in campo, ieri pomeriggio, dopo due giorni di riposo concessi dall’allenatore Cangelosi dopo il successo conquistato con il Legnago Salus che ha chiuso la settimana di tour de force. Alla ripresa, a porte chiuse già il primo giorno di allenamento della settimana, l’allenatore biancorosso ha fatto il punto della situazione. La buona notizia arriva da Di Maggio: il centrocampista, fuori dai giochi per un infortunio, è tornato a lavorare con la squadra. Sembra, però, molto difficile che possa strappare una convocazione per il derby in agenda domenica al Liberati, ma ci sono buone possibilità per la prossima gara che il Perugia giocherà al Curi, contro il Pineto, in agenda dopo il derby. Niente da fare per Bartolomei alle prese con un infortunio muscolare che lo costringerà ai box per qualche settimana, così come per Seghetti, assente ieri alla ripresa della preparazione. L’attaccante, quindi, potrebbe saltare anche la prossima gara. Per quanto riguarda il centrocampo, torna a disposizione Torrasi che ha scontato il turno di squalifica, mentre in attacco Montevago potrebbe ritrovare una maglia dal primo minuto dopo lo stop delle scorse settimane e lo spezzone contro il Legnago. Il programma della settimana per il derby prosegue oggi con una doppia seduta di allenamento.

Torneo di Viareggio. Dopo la pesante sconfitta dei biancorossi all’esordio contro i nigeriani, la squadra di Moll Moll oggi sarà in campo per la seconda gara: i biancorossi sfidano il Genoa che all’esordio ha sconfitto i brasiliani dell’Internacional con il punteggio di 1-0.