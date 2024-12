La squadra. Chance per Di Maggio. Difesa, torna Mezzoni

Seduta mattutina a Pian di Massiano per i biancorossi di Zauli in vista della sfida di domenica al "Curi" contro la Pianese. Domenica torna a disposizione Mezzoni che ha scontato il turno di squalifica, mentre salteranno il match Gemello (fermato per due turni, al suo posto ci sarà Albertoni) e Bartolomei (fermato per una giornata per somma di ammonizioni). Fuori anche Angella (problema muscolare per il capitano che saluta il 2024 infortunato), mentre restano in bilico Seghetti e Di Maggio. L’attaccante è alle prese con la febbre, i prossimi tre allenamenti saranno decisivi per capirne la disponibilità nel match contro l’ex Formisano. Di Maggio, invece, ieri ha svolto una seduta differenziata, ma crescono le possibilità di un impiego per l’ultima gara del 2024, la prima del girone di ritorno. Zauli confida di recuperarlo e schierarlo dal primo minuto.