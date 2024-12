La squadra. Le feste di fine anno a Pian di Massiano

Ancora qualche giorno di vacanza per i biancorossi di Lamberto Zauli e poi sarà nuovamente campionato. I giocatori del Perugia stanno trascorrendo i giorni liberi con le famiglie, chi ha scelto qualche luogo di montagna, chi invece è rientrato nella propria città di origine. Ma le feste di fine anno saranno comunque a Pian di Massiano, perché l’allenatore del Perugia ha dato appuntamento a tutti per lunedì prossimo, 30 dicembre con seduta di lavoro fissata per il pomeriggio. Allenamenti anche l’ultimo giorno del 2024 e il primo del 2025 in vista della gara che aprirà il nuovo anno in programma domenica 5 gennaio sul campo della Spal.

Alla ripresa fari puntati su Angella e Seghetti: per il primo potrebbe non essere ancora arrivato il momento del rientro, anche per l’attaccante è facile ipotizzare un rinvio dopo l’infortunio in occasione del match con la Pianese, arrivato dopo tre minuti dal suo ingresso in campo. Attesa, invece, per Cisco e Dell’Orco che dovrebbero rientrato in gruppo a pieno ritmo.