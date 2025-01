La squadra. Lisi-Cisco, è ballottaggio. Già 500 tifosi al Barbetti

Nuova seduta di allenamento a Pian di Massiano per i biancorossi in vista della sfida di lunedì sera in casa del Gubbio. Prosegue anche la crescita di Gabriele Angella: il difensore, reduce da un lungo infortunio, potrebbe strappare una convocazione per la trasferta di lunedì sera. Angella, intanto, potrebbe ripartire dalla panchina. Buone notizie, invece, da Dell’Orco che, nonostante sia uscito non al meglio dalla gara con il Carpi, darà la sua disponibilità e sarà in campo insieme a Riccardi. Sulla fascia destra, invece, Zauli dovrà rinunciare a Mezzoni, fermato dal giudice sportivo, al suo posto ci sarà Leo. Conferma, invece, per Giraudo sulla corsia sinistra. In mediana, Broh si scalda e confida in una maglia dall’inizio: Giunti e Torrasi sono avvisati. In attacco, il ballottaggio è tra Cisco e Lisi, conferme, invece, per Di Maggio, Matos e Montevago. Intanto sono già 500 i tagliandi acquistati dai tifosi del Grifo per la gara di Gubbio.