La squadra. Mezzoni rientra. Per Angella buone chance

Ripresa a Pian di Massiano per i biancorossi di Zauli dopo l’amara trasferta di Gubbio. La squadra si è ritrovata ieri pomeriggio: seduta di scarico in palestra e in piscina per chi è sceso in campo nel posticipo, seduta più intensa, invece, per chi è subentrato e per chi non ha partecipato alla partita, culminata con la sconfitta nel recupero. La squadra, da oggi, inizierà a pensare alla prossima gara, in agenda al Curi domenica contro il Pescara. Zauli potrà avere a disposizione Mezzoni che ha scontato il turno di squalifica. Non saranno invece a disposizione Torrasi (fermato dal giudice sportivo dopo il doppio giallo di lunedì), Riccardi (per lui lungo infortunio) e Seghetti che non è ancora rientrato a lavorare con la squadra. Buone chance, invece, per Angella che ieri ha lavorato con la squadra e potrebbe ritrovare una maglia contro il Pescara.