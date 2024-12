La squadra. Speranze per Seghetti. Di Maggio in forse

Qualche speranza per Alessandro Seghetti. Qualche dubbio, invece, per Di Maggio. Questo il responso dopo la seduta di giovedì mattina a Pian di Massiano. L’infortunio dell’attaccante sarebbe meno grave del previsto anche se sembra difficile ipotizzare un suo impiego nella gara in Toscana prima della seduta di rifinitura, quando si avrà un quadro più chiaro della situazione. Per Di Maggio, invece, non sono molte le possibilità di rientro anche se, pure in questo caso, prima del verdetto definitivo sarà necessario attendere l’allenamento di domani. Per il prossimo appuntamento di campionato, a Pontedera, Lamberto Zauli potrà contare sul rientro di Montevago che ha scontato il turno di squalifica, mentre in difesa non sarà disponibile Mezzoni, fermato dal giudice sportivo dopo l’espulsione contro il Campobasso (il terzino resta quindi in diffida).