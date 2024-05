La visita. Al Museo studenti dalla Pennsylvania

Il Museo del Perugia ha sempre il suo fascino. Non è raro vedere turisti italiani e stranieri che si fermano per una sosta a Pian di Massiano. Una visita speciale quella avvenuta nei giorni scorsi al museo biancorosso. Dodici studenti del “Lebanon Valley College” dello stato americano della Pennsylvania, in vacanza-studio a Perugia, ne hanno approfittato per conoscere la storia del club biancorosso. Accolti dal responsabile marketing del Perugia calcio, Valentino Fronduti, e da alcuni membri della commissione del museo, gli studenti hanno ascoltato dalla voce di Claudio Giulietti, aiutati dalle traduttrici della Wall Street English, alcuni aneddoti e curiosità sul Perugia, dalla nascita fino ai giorni nostri, soffermandosi su alcune delle foto storiche più significative e sui cimeli. Terminato il tour del Museo, gli studenti hanno poi continuato il giro all’interno delle strutture del Perugia e infine calcato il prato verde dello stadio biancorosso.