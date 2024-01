Lacrime Shiffrin. Prima a Flachau e dedica a Kilde

La sfida va avanti, il mondo resta indietro. Mikaela Shiffrin si aggiudica tra le lacrime lo slalom Flachau su una velocissima Vlohova. Una vittoria con dedica, dopo che il compagno della talentuosa americana ha subito un gravissimo infortunio, cadento sulle nevi di Wengen. Terza, con il suo primo podio slalom in carriera, la svedese Hector, campionessa olimpica di gigante in carica. Perfetta Vlhova nella prima manche, che chiude in testa. Ma Shiffrin fa la differenza nella seconda: l’americana parte con una sbavatura. Solo l’inizio di un ritmo inarrestabile. Favolosa Mikaela nel finale: centra una vittoria che la fa allungare ulteriormente su Vlhova nella classifica di specialità e sulle avversarie nel ranking generale di Coppa del Mondo.

"Sono orgogliosa per me e per tutto il mio team, sono giornate difficili". Così ha commentato l’americana, riferendosi al fidanzato Kilde, gravemente infortunato a Wengen (per lui stagione finita). I due si erano postati sui social, assieme, in una foto all’ospedale. "Vi ringrazio per tutte le parole di affetto e sostegno – aveva commentato lo sciatore norvegese –. Questo sport può essere brutale, ma lo amo ancora". A punti le due azzurre qualificate per la seconda parte di gara: Marta Peterlini è 13esima a 3”10 dalla Shiffrin, Lucrezia Lorenzi 21esima a 4”27.

Prossimo appuntamento con il circo bianco al femminile Jasna. Si torna dopo 3 anni, tra sabato 20 e domenica 21 gennaio proporrà il settimo gigante e l’ottavo slalom stagionali. Federica Brignone, leader della classifica di specialità, guiderà con il pettorale rosso il gruppo azzurro tra le porte larghe insieme a Marta Bassino, Roberta Melesi, Asja Zenere, Elisa Platino, Ilaria Ghisalberti, Lara Della Mea, Beatrice Sola e la debuttante Ambra Pomarè.