L’affare spacca mercato. Trenta milioni, anche 35. Offerta choc per Comuzzo. Il centrale vicino al Napoli

FIRENZE

Il sospetto che Pietro Comuzzo a partire da febbraio possa vestire un’altra maglia - per la precisione quella del Napoli - si fa ora dopo ora più forte. A squarciare il clima di ritrovata serenità al Viola Park dopo il successo ottenuto sulla Lazio ci hanno pensato le indiscrezioni che vogliono la squadra di Conte fortemente interessata al classe 2005, al punto che il club di De Laurentiis - dopo gli approcci dei giorni scorsi - ha presentato al tavolo della Fiorentina un’offerta per certi aspetti da capogiro per assicurarsi già nella sessione invernale il difensore, autore fin qui di una prima parte di stagione da favola.

Dopo un primo tentativo andato a vuoto la settimana scorsa (esborso da 20 milioni di euro comprensivo del cartellino di Comuzzo e di quello di Fortini, terzino di proprietà viola in prestito alla Juve Stabia), gli azzurri sono tornati alla carica e hanno recapitato ai viola una seconda proposta: prestito biennale con obbligo di riscatto a 25 milioni più 5 di bonus. Uno scenario del quale il ds partenopeo Manna e l’agente del giocatore Minieri hanno discusso assieme, in un faccia a faccia a Milano mentre il giocatore era in campo ad allenarsi in vista della gara col Genoa.

E la Fiorentina? Il club al momento tace: non parla né di incedibilità né di cartellino col prezzo fissato per Comuzzo. Che tuttavia, a fronte di un rilancio azzurro in grado di portare in dote ai viola almeno 35 milioni tra parte fissa e bonus, potrebbe realmente salutare.

Andrea Giannattasio