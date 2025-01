L’agenzia antidoping. Usa contro la Wada. Stop ai pagamenti

Muro americano contro l’agenzia mondiale antidoping. Gli Stati Uniti non verseranno il contributo da 3,6 milioni di dollari alla Wada per il 2024. A darne notizia è l’Usada. L’agenzia antidoping statunitense spiega che il finanziamento è stato congelato dalla Casa Bianca dopo il caso dei 23 nuotatori cinesi trovati positivi alla trimetazidina ma poi autorizzati a prendere parte ai Giochi di Tokyo, conquistando sei medaglie. La Wada accettò all’epoca la tesi della contaminazione alimentare. Nel 2020, sotto la prima presidenza di Donald Trump, il Congresso approvò una legge che permette all’agenzia statunitense di non pagare quote alla Wada: in quel caso, era legata alle polemiche per "il doping sponsorizzato dallo stato russo ai Giochi olimpici invernali di Sochi 2014". Il ritorno di Trump lascia intendere che non ci saranno ripensamenti.