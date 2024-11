L’allenamento a porte aperte. Sorrisi ed entusiasmo a Saliceta. Presente un centinaio di tifosi

Una bella atmosfera quella che si è respirata ieri mattina a Saliceta per l’allenamento a porte aperte del Modena. Un centinaio di tifosi sugli spalti, non male davvero per un giorno feriale, ad assistere alla seduta diretta da Paolo mandelli e dal suo staff. La squadra, dopo un iniziale riscaldamento, ha svolto un lavoro tecnico tattico concluso con la classica partitella finale a campo ridotto. Si diceva dell’atmosfera: la squadra è apparsa serena e si è respirato da bordo campo un entusiasmo che fa ben sperare per il futuro. Assente il lungodegente Pergreffi (comunque presente ad assistere all’allenamento), i nazionali Idrissi e Sassi, nonché il convalescente Alberti. Hanno lavorato a parte Dellavalle e Di Pardo, mentre Gliozzi e Pedro Mendes sono stati con la squadra per quasi tutta la seduta, saltando solo la partitella finale, alla quale ha partecipato un Ponsi pienamente recuperato. Nel match a ranghi contrapposti, Mandelli ha provato la difesa a quattro, anche se i buoni risultati del reparto arretrato a tre schierato con la Carrarese dovrebbe essere confermato in futuro. A bordo campo presente anche il diesse Andrea Catellani, che ha osservato attentamente tutto l’allenamento, al quale sono stati aggregati anche i tre Primavera Castelnuovo, Korosa e Molara. Dunque buone notizie in casa canarina, con la rosa che si sta finalmente riassortendo dopo i tanti malanni patiti ad inizio stagione che hanno condizionato non poco il rendimento della squadra. La sosta di questo fine settimana giunge quindi quanto mai opportuna, con Mandelli che potrà contare, per la trasferta di Cosenza del prossimo 22 novembre, della squadra praticamente al completo.

Modena in Volvo. Rinnovata intanto ieri per altri tre anni la partnership tra Volvo Motorsclub e Modena Fc: l’accordo prevede l’utilizzo, da parte del management del club gialloblu, di una flotta di vetture della casa svedese in occasione di impegni sportivi ed istituzionali.

a.b.