L’allenamento a porte aperte. Trecento tifosi in festa a Saliceta. Palumbo li fa esultare con un bolide

È stata una domenica mattina particolare per i tifosi del Modena, passata a vedere da vicino i propri beniamini. La squadra gialloblù si è infatti allenata a porte aperte sul sintetico della Polisportiva di Saliceta San Giuliano, aprendo di fatto la settimana che porterà alla delicata trasferta di Palermo.

Il clima freddo e discretamente umido non ha fermato la passione dei supporter canarini, che già mezz’ora prima dell’inizio della seduta avevano occupato la piccola tribuna prospiciente il campo, nonché tutto lo spazio lungo la rete di recinzione. In un conteggio sommario, abbiamo ipotizzato almeno trecento tifosi che hanno colorato il grigio della mattinata padana con una buona dose di calore, corredata da tifo e cori e, abbastanza inusuale per un semplice allenamento, una discreta presenza di vessilli e bandiere gialloblù. Tante le famiglie con bambini, e proprio questi ultimi hanno potuto approfittare della disponibilità dei calciatori canarini che, intercettati durante il breve percorso tra gli spogliatoi e il campo, si sono prestati volentieri a qualche selfie e firmato più di una maglia ai giovani aficionados.

Una premessa per sottolineare il clima sereno che si respira nella squadra e anche tra gli appassionati, a sublimazione di un fine 2024 che ha portato, nella gestione tecnica di Paolo Mandelli, otto risultati utili consecutivi e una posizione di classifica più vicina ai playoff che ai playout. Una sensazione avallata dai cronisti che hanno potuto assistere alla seduta, grazie alla disponibilità dello staff della comunicazione, da una posizione privilegiata ai bordi del campo, a pochi metri dallo sguardo interessato del direttore sportivo gialloblù Andrea Catellani. Accanto a lui ha guardato con la medesima attenzione l’allenamento l’ex governatore della Regione Emilia Romagna, oggi presidente del Pd ed eurodeputato Stefano Bonaccini, da sempre grande tifoso dei gialli. La seduta, guidata da Paolo Mandelli e dal suo staff, è cominciata con i consueti esercizi di riscaldamento e proseguita con esercitazioni tattiche a tema, prima delle quali la squadra al completo è andata a salutare con un applauso collettivo la tifoseria accorsa ad assistere all’allenamento, applauso naturalmente ricambiato con calore. Il lavoro è durato all’incirca un’oretta e mezzo, e prima del rompete le righe si è svolta una bella ed intensa partitella su campo ridotto, chiusa da un bolide di sinistro dalla distanza di Antonio Palumbo che si è insaccato all’incrocio dei pali alle spalle di Sassi, accolto da un piccolo boato della folla. Come a ribadire, al di là delle immancabili voci di mercato sul fantasista napoletano, che si ripetono ad ogni sessione, che il popolo canarino lo vuole fortemente a guidare, in questo nuovo anno, a guidare la rincorsa della squadra verso i playoff.

