L’Allianz Cloud si accende. Torna “The Art of Fighting“

Torna la grande boxe a Milano. Sabato 16 novembre andrà in scena il settimo appuntamento firmato The Art of Fighting.

L’organizzazione di Edoardo Germani, in collaborazione con il Fight Club Fragomeni di Giacobbe Fragomeni, torna con un evento ricco di sfide al cardiopalma tra pugili italiani in rampa di lancio, con tanti titoli in palio, nella splendida cornice dell’Allianz Cloud di Milano.

"Ci aspetta un’altra grande serata di boxe italiana, in un’arena che ha già regalato emozioni forti e match indimenticabili – esordisce Edoardo Germani. Ho organizzato sei eventi a firma Taf, portando oltre 10mila persone nei palazzetti. L’imperativo con cui lavoro è quello di offrire al pubblico sfide avvincenti, incontri equilibrati, dal pronostico incerto, meglio se tra italiani, per alzare il livello della competizione prima di sfidare atleti esteri. Voglio aiutare i pugili ad esprimere il loro talento, a monetizzarlo, e voglio rivoluzionare la boxe in Italia. Come? Lavorando sodo, con una visione chiara e una squadra compatta. L’unione fa la forza, ecco perché anche per questo evento, collaboriamo con il Fight Club Fragomeni. E poi, dobbiamo far capire a tutti che il pugilato è sacrificio, rispetto, valori, è uno sport unico". Nel main event rientra in azione Dario Morello (23 vittorie, 1 sconfitta), deciso a difendere la cintura WBC Mediterraneo dei pesi medi dall’assalto di Felice Moncelli (24 vittorie, 8 sconfitte e 2 pareggi), pugile duro, esperto e già pluricampione internazionale.

Nel co-main event, spazio a Jonathan Kogasso (12-0), che dovrà arginare l’entusiasmo del promettente e insidioso Roberto Lizzi (6-1) nei pesi mediomassimi. Una sfida richiesta a gran voce da Lizzi, sicuro di sé sin dalle prime dichiarazioni, che hanno acceso lo scontro. Proseguendo con la scaletta, ecco il match che vede contrapposti Akrem Aouina (11-1), fresco di conquista del titolo italiano, e l’imbattuto Nicholas Esposito (19-0), già campione d’Italia. L’incontro mette in palio la cintura WBC Silver International dei pesi welter. TAF non si è risparmiata con i match titolati: Francesco Paparo (8-1, un pareggio) sta scaldando i motori per affrontare Mohamed Diallo (9-1), e il vincitore si aggiudica il titolo italiano dei pesi superpiuma. Un importante crocevia per la carriera di entrambi, che darà molte risposte sul loro futuro. Ma a Milano ci sarà anche Mohamed Elmaghraby (9-0), deciso a continuare a vincere per ottenere la chance per la cintura di campione d’Italia, e motivato quindi a dare il meglio contro Luca Spadaccini (10-7, 3 pareggi). Uno scontro nei mediomassimi, una prova di maturità per Elmaghraby, contro un veterano del quadrato, pronto a rovinargli la festa. In apertura di serata vedremo sul ring il talentuoso Francesco Faraoni (6-0) nei pesi medi, la promessa Alex Bindar (1-0) nei pesi leggeri e l’esplosivo Paul Amefiam (1-0) nei pesi massimi.

I ticket sono disponibili qui: https://shop.theartofighting.it/it/shop/biglietti.