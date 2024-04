L’altra domenica. La Pistoiese non gioca più?. Gli ultras ’caricano’ gli Allievi

Da una parte la prima squadra esclusa dal campionato, dall’altra il settore giovanile che conclude il weekend con tre vittorie in altrettante partite. E’ questo l’enorme e agrodolce paradosso che ha visto protagonista la Pistoiese in questo fine settimana, il primo in cui l’Olandesina "dei grandi" non è scesa in campo. A tenere alta la bandiera dei colori arancioni ci hanno pensato i campioncini del futuro, coloro che nonostante un’infinità di problemi stanno onorando lo stemma e la maglia con tutte le proprie forze.

Lo spettacolo più bello è andato in scena nella mattinata al "Barni" di Montale, teatro della sfida della Pistoiese Under 17 contro i pari età della Fortis Juventus. Fin qui tutto normale, si potrebbe pensare. Se non fosse che già di buon mattino, una quarantina di ultras della Pistoiese hanno cominciato a presidiare l’area attorno al campo sportivo per poi popolare la piccola tribuna coperta in prossimità del fischio d’inizio. Cori, fumogeni, un mix di rabbia per la situazione attuale e di orgogliosa rivendicazione dei colori arancioni: la cornice è veramente quella delle grandi occasioni. E forse i giovani arancioni ne risentono nei primi quarantacinque minuti, quando commettono qualche errore di troppo e subiscono la rete dello zero a uno da parte della compagine di Borgo San Lorenzo. La ripresa però la musica cambia e, sempre sostenuti da un inesauribile tifo, gli Allievi ribaltano il punteggio e conquistano il successo per 2-1 con le reti di Innocenti e Giusti, confermando un momento di forma strepitoso dopo aver ottenuto la matematica vittoria del campionato la scorsa domenica.

Al triplice fischio è grande festa, con la Pistoiese che si prende i meritatissimi applausi da parte di tutto il pubblico presente a Montale. Il weekend era stato aperto dalla formazione Juniores, capace di imporsi con un netto tre a zero ai danni del Lentigione. Del risultato non c’è da meravigliarsi, considerando anche che i vari "prestiti" della prima squadra come Pertici, Bonfanti (anche a segno) e Fiaschi siano tornati all’ovile. I tre punti hanno però un sapore amaro, in quanto la vittoria del Corticella estromette aritmeticamente gli arancioni dalla corsa playoff. A novanta minuti dal termine della stagione regolare sono infatti sei le lunghezze che separano la Pistoiese dalla squadra bolognese, prossima rivale proprio nell’ultimo turno di campionato.

A completare il quadro è stata l’Under 15, che battendo l’Atletico Lucca in trasferta per due a uno ha consolidato la terza posizione in classifica nel Girone C della categoria Giovanissimi Regionali.

Michele Flori