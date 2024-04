L’altra sfida. La Larcianese cala il tris e ’vede’ la zona spareggi

LARCIANESE

3

ALL. GIO. DICOMANO

0

LARCIANESE Venturini, Porciani, Lo Russo (40’ st Dinucci), Marianelli, Fusco, Foresta, Iannello (30’ st Monti), Pini, Ndiaye (25’ st Guarisa), Ferraro (30’ st Errachis), Biagioni (40 st Lenti). All. Cerasa.

DICOMANO Maionchi, Bacocci, Giordani, Carnevale Pantiferi, Di Biasi (17’ st Bencini), Bertini, Nocentini, Zeni, Faye, Paggetti (29’ st Nardoni). All. Governi.

ARBITRO Lambardi di Piombino. MARCATORI Al 10’ pt e al 28’ st Biagioni, al 45’ st Lenti.

Al termine di una prestazione convincente la Larcianese sconfigge la formazione del Dicomano con il rotondo risultato di tre reti a zero. Tre punti guadagnati che permettono alla squadra viola di rimanere attaccati al treno che porta agli spareggi dei play off per accedere al campionato di Eccellenza: serviranno però altri sei punti negli ultimi due impegni stagionali per provare a entrare nelle prime cinque.

Dopo appena dieci minuti di gioco i padroni di casa hanno sbloccato il risultato, grazie ad una bella rete di Biagioni. La conclusione, calciata da fuori area, ha indirizzato la palla all’incrocio dei pali. Nel primo la Larcianese ha avuto altre occasioni da rete. Ma è stato molto bravo è stato il portiere ospite a parare. Nel secondo tempo, dopo una decina di minuti di pressione offensiva degli ospiti, la squadra viola ha raddoppiato su azione di contropiede. Biagioni in corsa ha saltato il portiere e calciato la palla in rete. Al minuto 76 Guarisa fallisce un calcio di rigore, calciandolo fuori di pochi metri. Poco male, perché al novantesimo si registra la terza rete, segnata da Lenti, da poco subentrato. La punta è stato molto abile con un dribbling nel saltare il suo diretto avversario e con un tiro violento superare l’incolpevole portiere ospite. Una vittoria ampiamente meritata per i ragazzi di Cerasa. Poca sostanza invece per la formazione del Dicomano, che si è resa pericolosa solo nei primi minuti del secondo tempo. Massimo Mancini