L’ALTRO DERBY. Rimpianto Como. Caprari regala un punto al Monza

MONZA

(4-2-3-1): Reina 6; Van Der Brempt 6 (23’ st Iovine 6), Goldaniga 6, Kempf 6, Moreno 6 (35’ st Sala sv); Engelhardt 7, Da Cunha 6; Strefezza 6 (43’ st Gabrielloni sv), Paz 5, Fadera 6.5 (23’ st Verdi 6); Cutrone 5.5 (24’ st Belotti 6). Allenatore: Fabregas 5.5.

MONZA (3-4-2-1): Turati 6; Caldirola 6 (36’ st D’Ambrosio sv), Mari 6, Carboni 6; Pereira 5.5 (23’ st Birindelli 6), Bondo 5.5, Bianco 6.5, Kyriakopoulos 6; Mota 6 (1’ st Maldini 6), Caprari 7 (36’ st Valoti sv); Djuric 5.5. Allenatore: Nesta 6.

Arbitro: Sacchi di Macerata 6.

Reti: 36’ pt Engelhardt, 9’ st Caprari (rig).

Note: ammoniti: Paz, Sala, Iovine. Angoli: 11-4. Recupero: 1’, 5’+1.

L’atteso derby lombardo fra Como e Monza, finisce con un salomonico pareggio per 1 a 1, che va meglio al Monza, riuscito a recuperare il match nella ripresa con Caprari dopo il gol di Engelhardt. Il Monza ha più difficoltà a far girare palla con Kyriakopoulos e così i lariani mettono la zampata del vantaggio al 36’: angolo di Strefezza, Goldaniga colpisce di testa, Kyriakopoulos respinge sull’esterno, dove Engelhardt, solo di testa mette nell’angolino, segnado il suo primo gol inserie A. Nel finale del tempo Strefezza manca il raddoppio in contropiede.

Nella ripresa Paz (6’) interviene in maniera scoordinato in area, a braccia aperte, su un cross e colpo di testa di Pablo Marì. L’attaccante dei lariani tocca la palla di mano in area, e, dopo aver consultato il var, Sacchi concede il rigore. Batte Caprari, palla a destra, Reina si tuffa a sinistra è il pareggio. Poi Cutrone ha un pallone d’oro ma il tiro è debolissimo e centrale. Assalto lariano nel recupero, ma è Djuric che di punta dopo un errore della difesa lariana manda fuori di poco. Così Fabregas: " Abbiamo avuto tante occasioni, ma ci manca ancora quel pizzico di cattiveria davanti". Poi Nesta: "I derby non si perdono, ma adesso dobbiamo cominciare a vincere". Enrico Levrini