L’Amatori Lodi vince in rimonta e conquista la quinta Final Four consecutiva di Coppa Italia

Per la quinta stagione consecutiva l’Amatori Lodi approda alle Final Four di Coppa Italia. Nei quarti di finale i giallorossi si sono imposti 5-3 su Valdagno, al termine di una dura battaglia tra le mura amiche del PalaCastellotti. Gli uomini di coach Bresciani infatti si sono trovati sotto per 2-3 all’intervallo, ma hanno poi disputato una ripresa perfetta ribaltando la situazione. Sugli scudi il solito Faccin autore di una doppietta (di Giovannetti, Najera e Nadini le altre reti giallorosse). Soddisfatto Najera, autore anche di due assist, a fine gara: "Siamo felici di aver raggiunto il primo obiettivo stagionale. Valdagno è sempre una squadra tosta da affrontare". In semifinale, il 15 marzo, Lodi affronterà la vincente di Forte-Monza, che si terrà martedì prossimo. Intanto in campionato i lombardi torneranno in campo sabato sera alle 20.45 contro Sarzana, con l’obiettivo di mantenere il terzo posto. Lodi si conferma dunque tra le squadre più in forma, ma la lunga assenza di Checco Compagno (frattura al metacarpo) potrebbe rappresentare un grosso limite alle ambizioni.Alessandro Stella