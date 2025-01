L’analisi di coach Lorenzetti. "Alcuni giocatori non erano tranquilli. Ma gli infortuni non ci volevano»

Prima sconfitta da parte della Sir Susa Vim Perugia che ha ceduto al quinto set. Si fermano a ventidue le vittorie consecutive per i block-devils. Questo il pensiero del tecnico Angelo Lorenzetti: "Chiedo scusa ma non sono molto lucido adesso, le emozioni sono state tante, l’infortunio di Oleh Plotnytskyi sembra abbastanza grave e segnerà la stagione, adesso dovremo resettarci bene e lavorare bene per compensare la sua defezione. Stava facendo un campionato di alto livello. Magari potrà aiutarci a togliere il peso di uno scontro al vertice che qualche giocatore aveva addosso e che non sono stato capace di rimuovere io in settimana. La partita è stata quella che ci aspettavamo, i giocatori dovevano essere tranquilli ma non è stato così per tutti. Di questo sono dispiaciuto, non amareggiato, ma di certo è un aspetto su cui lavorare".

Entusiasmo tra la tifoseria organizzata che non ha fatto mancare il suo apporto nemmeno stavolta, una cornice di coreografie davvero fantastica. Le parole del libero Massimo Colaci: "Era la partita che ci aspettavamo, complicata e fatta di alti e bassi. Quando ti trovi di fronte un avversario di alto livello non puoi pensare di dominare sempre, i momenti in cui subisci il gioco avversario sono inevitabili. Da parte nostra siamo riusciti ad esprimerci su buoni standard fino a che non ci sono stati gli infortuni, l’ultimo set non è nemmeno da ragionarci, ad un certo punto eravamo rimasti con un solo attaccante in campo, Herrera, che ha fatto una fatica enorme, ma ha dato il massimo. Ora c’è la champions in trasferta e poi Civitanova, dovremo rimanere concentrati".

Alberto Aglietti