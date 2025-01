L’annuncio. Centro sportivo, lunedì lavori al via

C’è il campo, ma c’è anche un’altra partita per il Modena: quella del centro sportivo. E lunedì, finalmente, arriverà il fischio d’inizio ufficiale. Di ieri la comunicazione che proprio il 20 saranno al via le opere di cantierizzazione dell’area via via Maestra a Bagazzano di Nonantola. Non la posa della prima pietra, sia chiaro, ma la preparazione del cantiere in vista delle prime opere di sbancamento (in foto Carlo Rivetti).

Tornando al campo, quella di oggi alle 15 è una sfida nella quale il Modena ritrova tutti a disposizione. Ma gennaio è mese di malanni di stagione e il tipico virus invernale non ha risparimato nemmeno il gruppo canarino. Lo conferma Mandelli, non ci saranno assenze ma è un conto è recuperare per una passeggiata in centro, un conto è recuperare fisicamente per uno sforzo di novanta minuti e oltre. Dunque, se sarà il Modena ’tipo’ lo scopriremo solo quest’oggi a ridosso del match ma tutto porta a quella direzione. In questa formazione potrebbe spuntare il ritorno dal 1’ (l’ultima volta a Mantova) di Ponsi, all’interno di una stagione a dir poco sfortunata per l’esterno toscano. Per lui è pronta una maglia sulla destra, dove Di Pardo ha convinto poco e Magnino sarebbe, come sappiamo, adattato. Per il resto, sarà il Modena ormai noto con i recuperi dalla squalifica di Zaro e Cauz in difesa, gli ex Cotali e Caso a creare la catena di sinistra, Palumbo titolarissimo e Pedro Mendes alla ricerca di gol pesanti per mettere i canali giusti alla sua avventura canarina e non solo. Il mercato non occuperà le primissime pagine dei giornali nei giorni che verranno, il Modena vuol valorizzare, come vi abbiamo raccontato, i giocatori presenti in rosa a meno di clamorose occasioni. Mandelli avrà anche la possibilità proseguire su questo lavoro e accrescere il valore dei giocatori. Ma serve battere un colpo con le squadre che stanno sotto al Modena in classifica.

Alessandro Troncone