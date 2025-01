L’arbitro. Fischia Mastrodomenico. Due precedenti positivi

Stavolta arriva un fischietto favorevole per i biancorossi. Sarà Leonardo Mastrodomenico di Matera ad arbitrare il match tra Perugia e Pescara, valevole per la quinta giornata di ritorno del campionato di Serie C girone B, e in programma domenica con fischio di inizio alle 15 allo stadio Curi. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Mario Chichi di Palermo e Vittorio Consonni di Treviglio. Quarto ufficiale Gianluca Renzi di Pesaro. Sarà il terzo incrocio con l’arbitro di Matera. Fino ad ora Mastrodomenico è stato un fischietto portafortuna per il Grifo, visto che nei due precedenti sono arrivate due vittorie: nella passata stagione Perugia-Virtus Entella 2-1 del 30 ottobre 2023 e in questa in occasione della gara Ascoli-Perugia 0-1 del 19 ottobre 2024. Un solo precedente, anch’esso positivo, con gli abruzzesi: Gubbio-Pescara 1-2 del 30 novembre 2024.