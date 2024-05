L’assalto finale fa ben sperare. Ora bisognerà ’gufare’ il Bari

L’eurogol di Caligara mantiene in vita l’Ascoli, ma in ogni caso non serve ad evitare i playout. Anzi, ad oggi l’Ascoli sarebbe retrocesso e potrebbe anche non bastare battere venerdì sera al Del Duca il Pisa ormai in vacanza. Anche a Palermo in una gara da vincere, le scelte dell’allenatore Massimo Carrera hanno lasciato parecchio a desiderare. Giocare con un’unica giovanissima punta e due centrocampisti a sostegno è sembrata già una resa. Prendere gol dopo 50 secondi poi significa non aver preparato bene la partita dando la giusta carica ad una squadra che dopo settimane ha pure ‘ballato’ in difesa, portiere compreso. Tutti segnali che lasciano davvero poche speranze. Da apprezzare c’è però la reazione della squadra dopo i due gol subiti e quell’assalto finale che era mancato nelle gare precedenti.