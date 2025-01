L’avventura Mondiale è al capolinea. Sconfitta da applausi con la Germania

Serata amara per gli azzurri della pallamano, sconfitti con il risultato di 27-34 nella sfida contro la Germania, numero quattro del ranking e argento olimpico a Parigi 2024. Si infrange così il sogno Mondiale con la nazionale che saluta la competizione a testa alta dopo aver sfiorato uno storico accesso ai quarti di finale per la prima volta nella storia. La sconfitta di ieri infatti impedisce ai ragazzi di Trillini di conquistare il secondo posto del girone valido per il passaggio al turno successivo, occupato proprio dalla nazionale tedesca che ora vede molto vicini quarti. Dopo un ottimo primo tempo chiuso in svantaggio di soli due punti per 13-15, gli azzurri sono crollati nella ripresa subendo ben 19 reti. Spiccano però le prestazioni di Ebdner: autore di diverse parate evita un passivo ancora più ampio, e di Leo Prandtner a segno con ben 8 reti. Domani alle 15:30 gli azzurri sfideranno la Svizzera per conquistare un terzo posto ormai inutile ai fini della qualificazione, ma che rappresenterebbe ugualmente un traguardo prestigioso certificando il grande percorso svolto da tutto il movimento nazionale durante gli ultimi anni, con la speranza di non dover attendere così troppo tempo per partecipare nuovamente alla fase finale di un torneo importante.