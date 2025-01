L’avversario. Amichevole per il Pescara . Pioggia di reti col Foccacesia

Prosegue la preparazione del Pescara in vista della partita di domenica al "Curi" contro il Perugia di Zauli. La squadra dell’ex Silvio Baldini ha disputato un test amichevole al “Mastrangelo” di Montesilvano contro il Fossacesia ’90 squadra di Prima categoria. Come riporta Rete8 sono scesi in campo tutti tranne Tunjov che è stato ceduto al Pineto (prestito secco fino a giugno). Biancazzurri a segno 18 volte, cinquina di Tonin e poker di Vergani. Queste le squadre scese in campo.

Pescara primo tempo (4-3-3) Saio tra i pali; in difesa Pierozzi, Lancini, Pellacani e Moruzzi; a centrocampo Saccomandi, Squizzato e Dagasso; in attacco, il tridente Ferraris-Tonin-Bentivegna.

Pescara secondo tempo (4-3-3) Plizzari tra i pali; in difesa Letizia, Brosco, Staver (30′ Giannini) e Crialese; a metacampo Valzania, De Marco e Meazzi; davanti, Merola e Cangiano a supporto di Vergani. Risultato finale 18-0.

Marcatori: Tonin (5), Vergani (4), Cangiano (2), Valzania (2), Merola (2), una rete a testa per Lancini, Bentivegna e Ferraris.