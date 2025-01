L’avversario. Bentivegna e Cangiano. Ballottaggio in attacco

Certezze e dubbi per il Pescara. Silvio Baldini (squalificato) ha tutta la rosa a disposizione ad eccezione di Tunjov già virtualmente del Pineto (prestito secco fino a giugno). Prima convocazione, a Perugia, come riporta Rete8, per il neo biancazzurro Lancini, mentre Pellacani e Moruzzi rientrano dalla squalifica. Non mancano i dubbi per Silvio Baldini: in difesa è ballottaggio tra l’ex Crialese e Pierozzi, se gioca il primo Letizia agirà da terzino destro. Diversamente l’ex Benevento si piazzerrà a sinistra con Pierozzi sulla fascia opposta. Al centro della difesa ci saranno Pellacani e Brosco. A centrocampo conferma per Valzania, Squizzato e Dagasso. Davanti Merola, Tonin e uno tra Bentivegna (favorito) e Cangiano. In panchina, vista la squalifica di allenatore e vice, toccherà al 33enne Mattia Baldini, figlio dell’allenatore toscano. Stamattina la seduta di rifinitura a porte chiuse per le decisioni finali.