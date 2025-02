L’avversario. Buscé: "Hanno una rosa che vale un’altra classifica»

Il Rimini affronta il Perugia a pochi giorni dalla penalizzazione in classifica. Il tecnico Buscè presenta così il Grifo di Zauli. "È una di quelle squadre che, guardando la rosa, dovrebbe stare molto più avanti. Anche loro hanno avuto qualche difficoltà, non hanno la stessa mentalità di quando li abbiamo affrontati, è una squadra più accorta e attenta. Bisogna stare attenti e pensare a noi stessi, avere la serenità di fare la partita senza fasciarsi troppo la testa di tanti pensieri negativi che non servono a nulla. Nonostante le difficoltà, la squadra finora ha risposto sempre presente. I ragazzi vanno elogiati, sotto quel punto di vista non gli si può assolutamente dire nulla". Nel Rimini rientrano Borelli e Falbo, pur non essendo ancora al massimo della condizione, soprattutto il primo. Restano indisponbili Dobrev, Accursi, Semeraro, Brisku e Cernigoi.