L’avversario. De Vitis può recuperare. Rientra Megelaitis

Il Rimini perde due punti in classifica ma Buscè ritrova alcuni pezzi per la sfida di domani con il Rimini. Sospiro di sollievo per l’allenatore che avrà a disposizione Alessandro De Vitis, uscito dopo appena 23 minuti nella sfida contro il Milan Futuro per un fastidio muscolare. L’infortunio si sta rivelando meno grave del previsto e il difensore dei romagnoli potrebbe dare la sua disponibilità la partita di domani pomeriggio contro il Perugia al Romeo Neri. Le buone notizie per Buscè non finiscono qui. Oltre a De Vitis, anche Gorelli e Falbo potrebbero tornare a disposizione, aumentando le opzioni in difesa. In particolare, Falbo ha ormai smaltito l’infortunio che lo ha tenuto ai box per diverse settimane ed è rientrato in gruppo a inizio settimana. A centrocampo, invece, torna Megelaitis, che ha scontato il turno di squalifica e sarà nuovamente a disposizione.