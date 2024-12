L’avversario. Il Bari arriva così: 14 risultati utili di fila

La squadra più in forma del campionato. Questo è, almeno considerando i risultati, il Bari, prossimo avversario del Pisa. Quattordici risultati utili consecutivi per i pugliesi, nessuno come loro. Imbattuti da agosto: una scalata che li ha portati fino al quarto posto. E senza intenzione di fermarsi, nonostante mister Longo, nella conferenza dell’antivigilia, abbia espresso grande rispetto per i nerazzurri: "Andiamo a giocare su un campo difficile. Il Pisa è una squadra organizzata che sta facendo un percorso importante, dalla metà campo in su è impressionante. Ma credo che le partite vadano giocate, anche il Bari ha le sue qualità, sta facendo il suo percorso, deve andare a Pisa per cercare di fare propria la partita, nonostante un avversario di prim’ordine".

I pugliesi giocheranno con il loro 3-4-1-2, anche se non è da scartare l’ipotesi di un centrocampo a tre, come confermato dallo stesso allenatore. Di sicuro, in quella frazione di campo sarà protagonista un ex nerazzurro, Benali, al fianco di Maita, con Oliveri e Dorval, match-winner della sfida con il Cesena, sulle fasce. In difesa è stato recuperato Vicari, anche se è difficile vederlo in campo dal primo minuto, mentre la novità delle ultime ore riguarda Kevin Lasagna. L’attaccante, infatti, ha avuto una settimana difficile nella quale ha avuto a che fare con un problema fisico, che rende difficile la sua presenza dal primo minuto. Al suo posto, possibile che venga avanzato di ruolo uno tra Sibilli e Falletti, oltre all’ipotesi del pisano Favilli al fianco di Novakovich.

Lorenzo Vero