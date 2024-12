L’avversario. Liguri in campo col 4-3-3. Al centro c’è Parravicini

Il tecnico del Sestri Levante, Scotto, sta valutando le scelte per il match contro i biancorossi. La squadra ligure cerca punti pesanti ed è per questo che Scotto proporrà il 4-3-3 con alcune buone notizie: tornano infatti sia Giorno che Nunziatini con il primo che si gioca il posto con Raggio Garibaldi per giocare dal primo minuto. In difesa non ci sarà ancora Pane, fermo ai box da qualche tempo e insieme a Valentini giocherà Pittino. In attacco al centro del tridente ci sarà Parravicini, in rete con il Milan Futuro, ai suoi fianchi Durmush e Clemenza.