Le altre. L’ex Massimo Oddo va al Milan Futuro

Il Perugia ritrova sul suo cammino l’ex Massimo Oddo. L’allenatore, infatti, prenderà in mano il Milan Futuro. L’ex campione del Mondo prenderà il posto di Bonera e firmerà un contratto fino a giugno con opzione per un altro anno in caso di salvezza. Al momento la squadra occupa il diciottesimo posto in classifica con 22 punti in 28 giornate. La sconfitta col Pescara è stata fatale per il tecnico Daniele Bonera che fallisce l’esame dopo l’ultimatum concessa. La squadra rossonera e il Perugia si troveranno di fronte sabato 8 marzo alle 15. Non dovrebbe esserci nessuna novità invece, per quanto riguarda Tassotti, che resterà come collaboratore tecnico. Il girone del Perugia è stato ricca di cambi in panchina, solo la società biancorossa ha contribuito con tre cambi: in principio fu Formisano, sostituito da Lamberto Zauli e una settimana fa esonerato per lasciare il posto a Cangelosi.