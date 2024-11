Le due lombarde in testa. Calvisano e Viadana inarrestabili: vittoria e vetta confermata per entrambe

Calvisano e Viadana procedono a ritmo serrato nei rispettivi campionati, consolidando i loro ruoli di leader. Il Tiesse Robot Calvisano, impegnato nella Serie A cadetta, ha vinto una partita combattuta sul campo del Settimo Torino per 12-8, mantenendo così il primo posto in classifica, e confermando le impressioni su un club che, dopo due anni di assenza, vuole davvero ritornare nella massima serie. Su un terreno insidioso, i gialloneri hanno faticato a trovare continuità a causa delle numerose interruzioni e falli, ma sono riusciti a spuntarla grazie alla determinazione difensiva e alla precisione di Bruniera nei calci piazzati. "È stata la partita in cui la squadra ha messo più carattere in assoluto" ha dichiarato il tecnico Mattia Zappalorto, "non spettacolare, ma una vera battaglia fisica". Parole simili da parte di David Dalmaso, che ha lodato il cuore dei suoi giocatori.

Nel campionato di Serie A Elite, il Rugby Viadana 1970 ha espugnato il campo del Rugby Lyons Piacenza con un 26-14, centrando anche il bonus offensivo. La partita, caratterizzata da tensione e intensità, ha visto Viadana controllare il ritmo e rispondere prontamente ad ogni tentativo di rimonta avversaria. Coach Pavan ha commentato: "Piacenza è sempre un campo difficile, ma abbiamo portato a casa cinque punti fondamentali, controllando la partita". La squadra giallonera si conferma così al vertice, a punteggio pieno, a due punti di vantaggio sulla seconda, Rugby Rovigo.

Alessandro Luigi Maggi