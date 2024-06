Le Mans, Rosse per il bis. Valentino insegue il sogno

Non sarà facile. A un anno dalla storica vittoria della 499, la Ferrari ci riprova a Le Mans. Sul mitico asfalto della 24 Ore, che nel remoto 1949 inaugurò la leggenda del Cavallino con il trionfo di Chinetti. Stavolta il pronostico non pende dalle parti della Rossa. Complice il bizzarro regolamento del Wec, il campionato del mondo per corse di durata: la Federazione internazionale applica strumenti per ’bilanciare’ le prestazioni delle macchine e stavolta il Bop (in codice: sta per Balance of Performance) sembra favorire la Porsche.

Infatti, nelle qualifiche la Hypercar più veloce è stata proprio la Porsche 963 Penske Motorsport numero 6 ufficiale dell’equipaggio formato da Laurens Vanthoor, André Lotterer e Kévin Estre. Complete la prima fila la Cadillac numero 3 di Sebastien Bourdais, Renger van de Zande e Scott Dixon. E la Ferrari? Occupa per intero la seconda fila con le due 499P ufficiali gestite da AF Corse affidate ad Alessandro Pier Guidi-James Calado-Antonio Giovinazzi , i vincitori di un anno fa, e ad Antonio Fuoco-Miguel Molina-Nicklas Nielsen (numero 50). A firmare i migliori tempi dei due equipaggi sono stati Pier Guidi e Fuoco.

Ha detto Fuoco: "E’ stata una Hyperpole molto dura. Sembra che alcuni avversari siano complessivamente più forti di noi, ma siamo consapevoli che Le Mans è una gara lunga, nella quale diverse componenti giocheranno un ruolo chiave, inclusa l’esperienza che abbiamo maturato". Ha aggiunto Pier Guidi: "Sapevamo che in Hyperpole avremmo potuto soffrire in termini di prestazioni. Non siamo stati molto fortunati con la bandiera rossa che ha condizionato la preparazione della gomma nel tentativo di migliorarci nella fase finale, però penso che il nostro obiettivo fosse quello di qualificarci nelle prime due file, per ridurre i rischi alla partenza, e lo abbiamo centrato. Sono fiducioso per la gara".

Mick e Vale. Detto che tra i Top Team è parsa in difficoltà la Toyota, per anni indiscussa regina della 24 Ore, è il caso di segnalare la presenza in pista di due personaggi speciali. Mick Schumacher, il figlio del sette volte iridato, è in lizza con la Alpine Renault. Mentre Valentino Rossi accarezza l’emozione di una competizione unica, al volante di una Bmw.

In tv. La 24 Ore di Le Mans scatta oggi alle 16. Sarà possibile seguirla sui canali di Eurosport e Discovery.