Le Mans Series al Mugello. Due giorni con i top driver

Oggi e domani l’autodromo internazionale del Mugello ospita la prima delle sei prove della Le Mans Series 2024-25, la competizione Endurance cui partecipano i migliori team e piloti di tutto il mondo che desiderano competere nella prestigiosa 24 Ore di Le Mans. Il format prevede quattro ore di gara con una griglia di 43 auto al via, dove i vari piloti si daranno battaglia per 240 minuti: ogni pilota dovrà guidare almeno 40 minuti e il vincitore sarà quello che con la sua auto avrà percorso la distanza maggiore nella categoria di riferimento.

Si gareggerà nelle quattro classi: cLMP2, LMP2 Pro/Am, LMP3 e LMGT3. Tra i nomi più famosi in pista spiccano quelli di Robert Kubika, ex pilota di Formula 1, Nicklas Nielsen, vincitore della 24 Ore di Le Mans 2024 sulla 499P di Maranello e il pilota dell’Aston Martin Felipe Drugovich; fra i giovanissimi una menzione speciale per Arthur Leclerc, fratello del ferrarista Charles e Nelson Piquet jr. Queste alcune delle auto che sfrecceranno sul circuito: Ferrari 296, Porsche 911, Aston Martin Vantage, Lamborghini Huracan, Ligier JS e Duqueine M30.

Il programma: oggi dalle 12.25 le qualifiche della Le Mans Series, le gare della Ligier European Series, Michelin Le Mans Cup, Porsche Carrera Cup France e alle 19.45 la passeggiata box. Domani: 9.40-10.10 passeggiata box e sessione autografi, alle 10.45 passeggiata griglia di partenza, 11.30 spettacolare partenza della ELMS.

I biglietti: Discovery che consente l’accesso al paddock, tribuna centrale e prato (12 euro intero, 10 ridotto); Premium per vivere la gara in griglia di partenza e pit walk, oltre a paddock, tribuna centrale e prato (17 euro intero, 15 ridotto). Accesso al pubblico e biglietterie: ingresso Palagio con possibilità di parcheggio gratuito all’interno. Prevendita su mugellocircuit.com.

Franco Morabito