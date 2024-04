Le milanesi. Quattro milioni a S. Siro nella passata stagione

Dalla fine del Covid in poi San Siro è tornato felicemente a riempirsi. Per la gran voglia di calcio, ma anche per le belle prestazioni delle squadre meneghine. Lo dicono i numeri: Quasi quattro milioni di spettatori allo stadio per nerazzurri e rossoneri nella stagione 2022-23. Tutto compreso s’intende: campionato, Champions, Coppa Italia, Supercoppa. Una cifra incredibile. Soltanto Londra e Manchester hanno totalizzato di più.