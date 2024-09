Le pagelle. Caldara insicuro, Di Pardo entra e fa peggio

GAGNO 6 È vero che il tiro di Ravasio è indirizzato sotto la traversa, ma lo è altrettanto che è su suo palo. Nella ripresa si riscatta con un bell’intervento su Salvi che poteva costare il raddoppio del Cittadella.

CALDARA 5,5 Da un suo rinvio sbagliato nasce l’azione del gol, poi non dà impressione di sicurezza. Esce all’intervallo. (1’ st Di Pardo 5 Non fa certamente meglio, anzi sbaglia più di un pallone sia dietro che quando si spinge in attacco. Avrebbe anche una ghiotta occasione ma spedisce fuori da buona posizione).

ZARO 5,5 Sfortunato e pure correo sulla carambola che genera il gol, comunque spesso in difficoltà e deve ricorrere spesso al fallo.

PERGREFFI 5,5 Ravasio lo lascia lì sul tiro vincente, disattenzione che condiziona la valutazione in una gara in cui poi sbaglia poco.

MAGNINO 6 Riprovato a destra nel centrocampo fa il suo compito e tutto sommato non sfigura (24’ st Bozhanaj 6 Buon impatto con la gara, ci prova da fuori un un paio di occasioni ma senza fortuna).

GERLI 6 Per la prima volta in questa stagione va a corrente alternata e la corsa a volte non basta, anche se alla fine la sua prova è nel complesso sufficiente. SANTORO 6 L’unico che nel primo tempo mantiene lucidità a centrocampo. Ammonito, Bisoli lo toglie a inizio ripresa per evitargli guai. (1’ st Battistella 6,5 Più du una buona percussione in verticale che non riesce ad essere sfruttata dai compagni, mostra una buona crescita di condizione)

COTALI 6 Fa il suo, portandosi anche più di una volta in avanti per crossare, come sempre il suoi compitino la fa senza grosse sbavature (39’ st Duca sv L’ultima carta giocata da Bisoli, tocca soltanto alcuni palloni). PALUMBO 6,5 Non pare in forma fisica perfetta, anche perchè subisce un colpo a inizio gara. Poi cresce ed è anche sfortunato in un paio di occasioni quando Maniero para più di istinto che di classe. Spende anche oggi fino all’ultima goccia di sudore.

P. MENDES 6 Nelle poche volte che si vede è l’unico che dà un senso di pericolosità all’attacco canarino. Nella ripresa un suo gran colpo di testa chiama alla paratissima Maniero. Ci prova nel finale anche su punizione ma il pallone esce di poco.

ABIUSO 5,5 Nel primo tempo lotta ma non riesce quasi mai a tenere su il pallone. Si vede solo quando offre a Palumbo una bella sponda e con un tiro da lontano che non crea problemi a Maniero. (1’ st Defrel 6 Nonostante sia ancora lontano dalla forma ottimale, riesce con classe ed esperienza a mettere in difficoltà la difesa veneta, scaglia un paio di tiri verso la porta).

Alessandro Bedoni