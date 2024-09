Le pagelle. Che lezione del professor Gerli. Bene Battistella

GAGNO 6,5 Rigore di Shpendi a parte, forse è in ritardo sull’1-1 di Bastoni ma era coperto. Si riscatta quando con l’aiuto del palo nega il 3 a 2 a Van Hooijdonk. DI PARDO 5 Il mani che genera il rigore del vantaggio cesenate è quanto meno imprudente e comunque evitabilissimo. Macchia una gara neppure troppo malvagia.

CALDARA 5 Imperdonabile la sua entrata su Berti che lascia il Modena in dieci nel suo miglior momento. Ma non c’è cattiveria.

ZARO 7 Impeccabile in difesa, bravo nelle ripartenze palla al piede e decisivo nell’incornata del pareggio.

COTALI 6 La solita gara diligente che gli chiede Bisoli sulla fascia di competenza. Ammonito, esce all’intervallo. (1’ st Idrissi 6 Buon impatto sulla partita, mezzo voto in meno per un contropiede gestito malamente). BATTISTELLA 7 (in foto) Buon primo tempo, una ripresa in crescendo con accelerazioni in verticale che mettono sempre in difficoltà il Cesena. Quando la squadra rimane in dieci si deve sistemare anche lui in trincea.

GERLI 7,5 Il migliore in campo senza discussioni. Pulisce un’infinità di palloni sporchi, imposta la manovra con sagacia e anche in fase di copertura gioca una gran partita.

SANTORO 5,5 Un tempo con qualche passaggio a vuoto, forse un attimo molle nell’uscire sul tiro di Bastoni che genera il pari bianconero. (1’ st Abiuso 6 Entra bene in partita, dopo l’inferiorità numerica rimane molto solo in avanti. Ha una grande occasione nel finale, si prepara benissimo il tiro ma se lo fa respingere da Pisseri).

PALUMBO 7 Un nervosismo persistente gli costa un giallo evitabile, ma è l’unica pecca in una gara generosa in cui trascina la squadra quando rimane in dieci. Sfortunato quando una sua girata scheggia la traversa). CASO 6,5 Buon esordio, cerca insistentemente il dribbling. A volte non riesce, ma quando funziona consegna a Mendes la palla dello 0 a 1. Si vede che non è al top, appena lo sarà ci farà divertire. (17’ st Bozhanaj 5,5 Appena la squadra va sotto di un uomo non diventa più la sua partita, e Bisoli nel finale lo toglie per coprire la squadra. 44’ st Cauz sv Va a dare una mano dietro nel finale).

PEDRO MENDES 6,5 Costretto a inizio gara ad andare a cercare palloni anche lontano dall’area, appena ha l’occasione fa gol. Altro giocatore che sta crescendo di gara in gara, attendiamolo fiduciosi al top della condizione. (22’ st Pergreffi 6,5 Viene buttato dentro quando la squadra rimane in dieci ed è fondamentale sugli attacchi cesenati).

Alessandro Bedoni