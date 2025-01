Le pagelle. Dell’Orco chiude da leader. Giraudo a mille finisce in riserva

GEMELLO 8 L’eroe della serata. Torna tra i pali dopo le due giornate di squalifica. Primo tempo da spettatore, al 20’ della ripresa si esibisce nella prima delle due parate della serata: prima salva il risultato su Calanca, poi neutralizza Saporetti dal dischetto (35’st).

MEZZONI 5 Inizia con un paio di cross sfiziosi. Concede più di qualcosa in difesa: rimedia un giallo che gli costa la squalifica nella prossima gara a Gubbio.

RICCARDI 6 Prestazione fino al finale di match senza grandi patemi.

DELL’ORCO 6,5 Controlla la difesa con i tempi del leader. Puntuale negli anticipi.

GIRAUDO 6,5 Grande verve e presenza in campo. Spinge e lo fa bene, mette lo zampino nelle prime due chance biancorosse per Montevago. Puntuale anche nelle chiusure. Si mangia un gol facile, ma nel finale di gara è in riserva.

GIUNTI 6 Prestazione con qualche sbavatura di troppo. In finale di match, con il Perugia in dieci scala in difesa.

TORRASI 6 Imposta ma illumina poco. Ma le sue giocate (troppo) semplici sono almeno corrette.

MATOS 6,5 parte ispirato rimedia tre falli in mezzora e tre gialli per gli ospiti. Presente in tutte le zone del campo.

DI MAGGIO 6,5 Dirige la trequarti, a inizio ripresa va vicino al gol e crea le condizioni per il rigore. Nel finale di match si mette al servizio della squadra.

LISI 6,5 Ci mette impegno, ma soprattutto conquista e calcia il rigore che vale il vantaggio. Terzo gol dal dischetto per l’esterno biancorosso. Buona l’intesa con Giraudo.

MONTEVAGO 5,5 Gira di testa un cross di Giraudo (18’)ci riprova dopo due minuti sempre su suggerimento del terzino. Ha eccessivamente voglia di fare gol e per questo alcune scelte sono sbagliate.

CISCO 6 Torna in campo dopo tre mesi, si piazza sulla fascia sinistra. Ha poche possibilità di mettersi in mostra.

BROH 6 Rileva Torrasi, entra nel momento più difficile della gara e si vede poco.

LEO s.v.

Francesca Mencacci