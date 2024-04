Le pagelle. Moore favoloso. Willis funambolo. Della Rosa decisivo

Moore 9: 21 punti, 10 assist, una prestazione tutta talento accompagnata a quel pizzico di follia che strappa applausi a scena aperta.

Willis 9: un funambolo difficile da marcare soprattutto quando entra in striscia. Se poi ci aggiungiamo anche un’ottima difesa la prestazione diventa super.

Wheatle 8,5: Carl spariglia le carte in difesa mandando fuori giri gli avversari, gioca una partita di grande quantità e intelligenza tattica.

Hawkins 7: si dedica alla parte difensiva dove fa ottime cose in attacco osa poco ma quando lo fa viene premiato.

Ogbeide 9: sotto canestro fa la voce grossa tirando giù 9 carambole, in attacco ne mette 14 e tutti molto pesanti.

Varnado 9: a tratti è immarcabile e quando non lo è gioca per i compagni, alla fine risulta essere un incubo per gli avversari.

Della Rosa 8: il capitano sale in cattedra in occasione del break che poi decide la gara.

Saccaggi 7,5: grinta e difesa ormai sono il suo dna, mette una tripla importantissima.

Del Chiaro 7,5: una prestazione decisamente ottima per Angelo sia dal punto di vista difensivo che offensivo.

Metsla 6,5: gioca una manciata di secondi ma tanto gli basta per iscriversi a referto.

Brienza 10: Pochi discorsi: playoff meritatissimi. Un’altra annata capolavoro.

M. I.