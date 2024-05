Le pagelle. Prova collettiva da dimenticare, si salva Hawkins. Buona notizie da Varnado e Del Chiaro, in crescita

Moore 5: serata decisamente no per il play biancorosso che non è collegato con la partita e la squadra ne risente.

Willis 5: la mente non è certamente a Varese speriamo stesse pensando a Brescia visto le percentuali al tiro e la presenza in campo.

Varnado 6,5: sicuramente tra i più attivi, prova a inventarsi qualcosa in attacco mentre in difesa commette falli a volte banali tanto che è costretto a lasciare il campo prima del tempo.

Wheatle 5,5: questa volta il leone inglese non ha ruggito adeguandosi al resto della squadra che non ha brillato per grinta e determinazione.

Ogbeide 5: disattento, Spencer gli ha preso 23 rimbalzi sulla testa, e fuori dal gioco per buona parte della partita.

Hawkins 6,5: ci ha provato a dare una scossa sia in attacco e soprattutto in difesa ma ha predicato nel deserto visto che i compagni non lo hanno seguito.

Della Rosa 5: questa volta il capitano non ha suonato la tromba pur mettendoci impegno ma non è bastato.

Saccaggi 5: nervoso, si è preso anche un tecnico, forse perché consapevole del fatto che le cose non stavano andando bene né per lui né per la squadra.

Del Chiaro 6,5: sfiora la doppia-doppia chiudendo con 10 punti e 9 rimbalzi risultando alla fine tra i migliori. Angelo è decisamente in crescita.

Brienza 6: la partita non era di quelle che valeva una stagione ma chiudere con una vittoria in casa sarebbe stato bello e invece la squadra è apparsa spenta e con la mente già ai playoff.