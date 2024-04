Le pagelle. Santoro rompe e costruisce, la miglior partita in gialloblù

GAGNO 7,5 Dopo tre mesi ritrova la porta passando dalla... porta principale. L’Ascoli tira una sola volta nello specchio ma lo fa dal dischetto e lui con un balzo neutralizza il penalty di Nestorovski. Per il resto buone uscite e sicurezza col pallone tra i pallone tra i piedi.

RICCIO 5 Già ammonito, a fine primo tempo cintura ingenuamente in area Zedadka che lo stava scavalcando, provocando il rigore e rischiando seriamente il secondo giallo. Bisoli lo toglie all’intervallo per prevenire sanzioni ulteriori nella ripresa. (1’ st Oukhadda 6 ‘Neutralizza’ la mossa di Bisoli facendosi a sua volta ammonire dopo un minuto, poi non fa danni).

ZARO 7 Una piccola sbavatura nel primo tempo non inficia una prova di grande attenzione nella quale dalle sue parti gli attaccanti ascolani combinano ben poco.

PERGREFFI 7 Anche il capitano gioca un buon match, sfruttando come sempre senso della posizione ed esperienza. Nel finale prova anche a rendersi pericoloso su palla inattiva, ma la sua zuccata è centrale.

COTALI 6 Dopo un primo tempo non impeccabile, cresce nella ripresa trovando attenzione e giusti tempi, meritandosi la sufficienza

BATTISTELLA 6 Ritrova una maglia da titolare e gioca una partita a tratti timida nei contrasti, ma comunque in crescita. Nella ripresa un suo tiro da fuori viene deviato da un difensore appena sopra la traversa.

PALUMBO 7 Corre per quattro, portando su un sacco di palloni e andando a difenderne altrettanti. Nelle ultime fasi dal match trova ancora la forza di giocare un paio di palloni pericolosi. SANTORO 7,5 La sua miglior gara da quando è in gialloblù, nella quale sta in perfetto equilibrio tra grinta e palleggio, in un lavoro prezioso sia in fase di rottura che in costruzione.

TREMOLADA 5,5 La sensazione è che cali fisicamente prima dell’ora di gioco in cui Bisoli lo toglie dal campo. La sua gara non era iniziata male, ma dopo qualche pallone ben gestito la sua porzione di gara poteva essere più all’altezza dei suoi mezzi. (14’ st Magnino 6 Contribuisce nell’ultima mezz’ora a non dare spazio alle ripartenze ascolane).

GLIOZZI 5,5 È vero che si dà da fare nel cosiddetto lavoro sporco, ma lo è altrettanto che in più di una circostanza non riesce a tenere la palla facendosi anticipare dai difensori ascolani. Nel primo tempo ha un’occasione, ma calcia sul fondo. (28’ st Bozhanaj 6,5 Il suo ingresso fa guadagnare metri alla squadra e lui si crea un paio di situazioni interessanti, chiamando anche a un intervento non facile Vasquez). STRIZZOLO 6 Un buon primo tempo, con pressing sul primo possesso palla avversario e una buona occasione sventata da Vasquez nei primi minuti della partita. Cala nella ripresa e Bisoli lo toglie. (14’ st Abiuso 6 Non trova occasioni da gol, ma difende bene i palloni che arrivano dalle sue parti e conquista un paio di punizioni preziose nei momenti di maggior spinta dei padroni di casa).

Alessandro Bedoni