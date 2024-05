Le parole dell’ala americana: "Siamo pronti a rifarci nella post season». Hawkins: "Con Varese siamo stati senza anima»

Chiudere il campionato con una vittoria di fronte ai propri tifosi sarebbe stato bello ed era un po’ quello che tutti si aspettavano, ma contro Varese i biancorossi non erano connessi con la partita e rispetto ad altre volte non hanno mai dato la sensazione di poterla vincere. Diciamo che la squadra aveva la mente già ai playofF. "Siamo stati senza anima, eravamo piatti ed il coach ce lo ha detto in poche parole a fine gara – dice Ryan Hawkins – Per quanto riguarda l’accoppiamento con Brescia nella prima partita abbiamo giocato alla pari per trentacinque minuti e adesso dobbiamo trovare questi ultimi cinque minuti per giocarcela fino alla fine. Sono molto emozionato di giocare i playoff. Vogliamo dimostrare la nostra forza anche nella post season".

Alla fine una sconfitta indolore se non per le statistiche e per quel dato che vede la differenza tra vittorie e sconfitte interne con un segno negativo. "È abbastanza frustante questo dato per noi giocatori – ammette Hawkins – e durante l’anno credo che almeno quattro partite in più in casa avremmo potuto vincerle. Non quella contro Varese perché proprio non c’eravamo, ma in altre occasioni sì". L’Estra, però, ha dimostrato tantissimo fino ad ora, non solo di potersela giocare contro chiunque ma di aver fatto passi da gigante dall’inizio della preparazione ad ora. Non bisogna dimenticare che Pistoia è una squadra giovane con giocatori che erano alla prima esperienza nella massima serie, alcuni alla loro prima volta lontano da casa ed aver conquistato prima le Final Eight poi la salvezza ed infine i play off è stata una grande impresa frutto del grande lavoro da parte dello staff e della voglia di dimostrare di poterci stare dei giocatori. "I tifosi ci vedono durante le partite – prosegue Hawkins – in pochi ci seguono durante gli allenamenti ma se penso a ciò che eravamo ad agosto e ciò che siamo ora la differenza tra il giorno e la notte. Siamo pronti per Brescia".

Maurizio Innocenti