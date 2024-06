Le prime mosse del neo ds Catellani. Mercato, i gialli pensano alla difesa. Dentro un centrale e due esterni

Si partirà dalla difesa. Il nuovo Modena targato Bisoli e Catellani si sta cominciando a delineare, almeno a livello di idee. Detto in più occasioni che il centrocampo, con lo scontato riscatto di Simone Santoro, è un reparto che può considerarsi praticamente completo, saranno il reparto arretrato e quello offensivo quelli su cui il Modena lavorerà già dall’apertura del mercato. Senza quella fretta che spesso è cattiva consigliera, come lo stesso neo ds Andrea Catellani aveva sottolineato il giorno della sua presentazione, e quindi quello estivo sarà un mercato assolutamente ponderato per dare a Bisoli le pedine giuste. Si diceva della difesa, dove saranno almeno tre gli innesti. Sicuramente un centrale, che andrà ad affiancarsi ai confermati Zaro e Cauz, ed anche Pergreffi, che nelle ultime gare dello scorso campionato con Bisoli aveva ritrovato minutaggio e sicurezza, con tutta probabilità dovrebbe restare. E non va dimenticato che verrà valutato attentamente anche il giovane Olivieri della Primavera. Due giocatori, di gamba come vuole Bisoli, invece andranno a rinforzare gli esterni. Scontato l’addio di Oukhadda, e con Corrado e Riccio rientrati dai prestiti rispettivamente a Ternana e Juventus, servono infatti due innesti da affiancare ai confermati Ponsi e Cotali, quest’ultimo altro giocatore che con l’avvento del tecnico di Porretta ha trovato le sue giornate migliori. Altro reparto che verrà valutato con attenzione è certamente quello offensivo. Quasi certamente verrà data ancora fiducia a Gliozzi: l’attaccante arrivato a gennaio dal Pisa non ha certo avuto nel girone di ritorno un rendimento esaltante, ma è anche vero che veniva da un infortunio e da una preparazione non eccellente. Bisoli già nel dopo partita del match con il Como aveva speso parole di stima per l’attaccante e quindi dovrebbe rimanere, così come il confermatissimo Abiuso. Di Stefano verso il prestito. Rimangono da valutare Strizzolo e Manconi, mentre Odogwu continua ad essere monitorato. La punta del Sudtirol piace molto ovviamente a Bisoli che ne conosce bene le caratteristiche e anche l’attaccante gradirebbe ritrovare il suo mentore: nelle intenzioni del Modena la punta veronese non sarebbe comunque l’unico obiettivo, e il suo eventuale arrivo non chiuderebbe le porte a un altro innesto.

Alessandro Bedoni