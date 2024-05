Le prime mosse del Pistoia Football Club. Dopo il ds Taibi, è caccia al nuovo tecnico

È in arrivo di una settimana di intenso lavoro per il Pistoia Football Club, che è pronto a nascere ufficialmente dopo che la Lnd avrà visionato e ratificato i documenti presentati dal Cda dell’Aglianese Calcio. Un primo passo, quello del cambio di denominazione, è stato fatto, ma si sa che Roma fu costruita in un solo giorno. Ecco perchè ci sono ancora molti nodi da sciogliere, su tutti quello legato all’organigramma dirigenziale. Massimo Taibi è prossimo ad indossare i panni di direttore sportivo, mentre la scrivania di direttore generale potrebbe anche essere assegnata a Fabio Fossati, attualmente presidente del club neroverde. Lo step successivo sarà quello della scelta dell’allenatore, per il quale il casting sembrerebbe già essere aperto. Tra i candidati c’è Luigi Consonni, che sulla panchina arancione si è già seduto dall’ottobre 2022 fino allo scorso dicembre. Il tecnico ex Grosseto sarebbe una soluzione gradita al main sponsor Vannino Vannucci e più in generale anche alla piazza che ha sempre riconosciuto in lui la "pistoiesità" fondamentale per calarsi nel migliore nei modi nell’universo arancione. Non è però da escludere che sia lo stesso Taibi a voler avere l’ultima parola sul tecnico, così da imbastire la campagna acquisti anche in base alle indicazioni dell’allenatore. L’esperienza dirigenziale dell’ex portiere, soprattutto nei campionati professionistici, è nota, ma spesso in Serie D a fare la differenza sono l’applicazione tattica e la conoscenza dei giocatori, più che il nome e il curriculum. All’interno del listone potrebbe esserci anche un altro cavallo di ritorno ovvero Niccolò Pascali. Attualmente alla guida del Livorno, dove è stato promosso in prima squadra poco più di un mese fa, aveva iniziato l’avventura in amaranto allenando la Juniores, mentre nel suo passato ci sono tante annate con le varie formazioni giovanili della Pistoiese.

Per quanto riguarda la rosa, è normale che la costruzione dell’organico comincerà non appena saranno ufficialmente operativi sia il direttore sportivo che l’allenatore. C’è però da considerare che la rosa con cui l’Aglianese ha chiuso il campionato potrebbe offrire alcuni spunti interessanti tra i singoli da cui ripartire. Uno di questi è sicuramente Francesco Viscomi, che nonostante un calo nel finale di stagione resta un difensore di grande affidabilità per la Serie D e che due anni fa in arancione ha lasciato ricordi molto dolci. Tra gli ex ci sono anche Mattia Valentini e Vincenzo Silvestro, over che hanno già mostrato di saper fare la differenza in categoria. Tra i giovani occhio ad Andrea Grilli, 2004 che vanta già più di 60 gettoni in quarta serie. Maloku e D’Ancona, altri due under che hanno ben figurato, torneranno invece rispettivamente all’Arezzo e alla Lucchese. Il Pistoia Fc è un cantiere aperto e sono tanti gli operai al lavoro: vedremo quando sarà completa la costruzione dell’edificio arancione.

Michele Flori