Le risorse pubbliche stanziate per le federazioni nel 2025, avanzano anche nuoto e ginnastica. Più contributi allo sport: pronti 343 milioni, vola il tennis

Vola il tennis azzurro di Jannik Sinner, così come la ginnastica protagonista a Parigi 2024. Ma i successi sportivi non sono gli unici fattori con i quali Sport e Salute, nell’ultimo CdA, ha approvato la ripartizione dei contributi pubblici ordinari agli organismi sportivi del 2025. In totale vengono distribuiti 343,7 milioni di euro allo sport italiano (28 in più dello scorso anno), di cui 15 milioni finanzieranno progetti di promozione sportiva e 1,5 milioni sono destinati all’efficientamento gestionale.

La società in house del Governo persegue i propri obiettivi attraverso tre azioni: ’Sestante’ (progetto di valorizzazione del patrimonio immobiliare nella disponibilità di Sport e Salute), ’Illumina’ (progetti per sopperire alla carenza di impianti) e il MAC (Modello Algoritmico Contributi). Quest’ultimo guida le azioni strategiche degli organismi sportivi e rispetto allo scorso anno, crescono di circa il 10% le risorse complessive, anche grazie a quanto deriva dal 32% del gettito fiscale generato dal movimento sportivo e che su esso viene reinvestito.

Tra le federazioni che crescono di più ci sono la Fitp con il quinto posto e poco più di 14 milioni, quasi 2 in più dello scorso anno per un +15% rispetto al 2024. La Federtennis ha ottenuto il massimale, così come la Federginnastica, nona con poco più di 10 milioni per il 2025. Al primo posto resta la Figc che però, come lo scorso anno, scende ancora: -1,72%. Il guadagno del mondo del pallone è di 35 milioni, segue la Fipav con 17 e in crescita se guardiamo al 2024 (+3.40%). Premiato il nuoto di Paolo Barelli con quasi 17 milioni (+13%). Lieve flessione per l’atletica che rispetto allo scorso anno perde circa 200mila euro con 14.890.000 per il 2025. Sorridono federcanoa e kayak, così come il taekwondo, la vela e il basket, mentre tra le federazioni che scendono ci sono gli sport equestri e il ciclismo.