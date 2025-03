Le Rosse a carte scoperte. Hamilton e Leclerc vogliono prendersi tutto. Ma la McLaren è davanti

L’attesa è agli sgoccioli. L’effetto Hamilton ha acceso un incendio di passione nei cuori dei ferraristi. Nella notte italiana fra giovedì e venerdì la Formula Uno riparte, con le prove libere del Gran Premio d’Australia. Ecco alcune cose da sapere.

Favorita. A scanso di equivoci: non si vince con le operazioni di marketing. Ecco perché McLaren sta in cima ai pronostici. Un anno fa, da fine primavera in poi, la macchina Papaya era la migliore. Anche nei test pre campionato Norris e Piastri volavano.

Rossa. La Ferrari non parte davanti. Hamilton è motivatissimo, Leclerc pure ma Carletto non è parso entusiasta delle nuove soluzioni tecniche adottate per le sospensioni anteriori della SF-25.

Cautela. Forse non a caso Fred Vasseur, il giocondo leader del reparto corse, continua a spargere prudenza. Ai ventimila tifosi andati a festeggiare Hamilton e Leclerc a Milano il manager francese ha detto una cosa interessante (o inquietante?). Questa: "Non lasciatevi condizionare dai verdetti dei primi due o tre Gran Premi, non saranno decisivi". Mette le mani avanti o fa pretattica?

Rassegnato? Ai media olandesi, Verstappen non ha fatto promesse. Ha detto il detentore del titolo: "Non penso che Red Bull possa battersi per la vittoria a Melbourne, siamo indietro, troppo indietro. In questo momento c’è una macchina dominante. La Ferrari? No, è la McLaren".

Il bambino. Infine, la speranza d’Italia. Il neo diciottenne Kimi Antonelli prende in Mercedes il posto di Lewis Hamilton. È una storia pazzesca, a patto non si riveli un boomerang. Merita fiducia la serietà del ragazzo, che parlando del Gran Premio di Australia ha scelto un profilo basso: "Sarà il mio debutto assoluto, mi basterebbe classificarmi tra i primi sei".

Buon viaggio a lui e a tutti.