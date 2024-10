Le scelte. Di Maggio, chance in avvio. Sylla aggregato al gruppo

Defezione importante in casa biancorossa: l’esterno Cisco salta la sfida di Ascoli e chissà quante altre. Non solo, per il match in casa bianconera, oggi alle 15, Formisano potrebbe lasciare a riposo Mezzoni che non sarebbe al meglio. Cambierebbe così la fascia destra, vero punto di forza del Perugia in questa prima parte di stagione, scandita da alti e bassi. Formisano, per la sfida di Ascoli, recupera, anche se parzialmente Sylla: l’attaccante ha strappato una convocazione e andrà in panchina per poter dare una mano alla squadra a gara in corso. Contro l’Ascoli di Di Carlo, reduce da una striscia negativa di risultati, l’allenatore del Perugia potrebbe optare per una difesa a quattro, un centrocampo a tre, con l’attacco che potrebbe presentarsi con il tridente “mobile”. In difesa, davanti a Gemello, potrebbero quindi scendere in campo Giunti sulla fascia destra, già testato in posizione arretrata con buoni riscontri, con Angella e Amoran al centro del pacchetto arretrato e Giraudo a completare la difesa. A centrocampo, invece, spazio a Bartolomei al centro della mediana, le altre due maglie potrebbero finire sulle spalle di Torrasi e Di Maggio (rientrato dalla convocazione in Nazionale). Capitolo attacco: Formisano potrebbe optare per il trequartista alle spalle della coppia offensiva, oppure per il tridente. Nel primo caso, spazio a Ricci dietro a Seghetti e Montevago, nel secondo caso (più probabile), spazio a Lisi e Seghetti sulle fasce con Montevago al centro.