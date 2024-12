Le scelte. Probabili formazioni oggi in campo alle 15

Così in campo:

(stadio Mannucci, ore 15)

PONTEDERA (4-2-3-1): Tantalocchi; Gagliardi, Pretato, Martinelli, Perretta; Ladinetti, Guidi; Cerretti, Pietra, Ianesi; Italeng. A disposizione: Calvani, Vivoli, Maggini, Vanzini, Ambrosini, Benucci, Sala, Corona. Allenatore: Leonardo Menichini

PERUGIA (4-2-3-1): Gemello; Leo, Amoran, Plaia, Giraudo; Giunti, Torrasi; Bacchin, Matos, Lisi; Montevago. A disposizione: Albertoni, Yimga, Morichelli, Squarzoni, Viti, Bartolomei, Polizzi, Ricci, Palsson, AgostiMarconi, Sylla, Seghetti. Allenatore: Lamberto Zauli

Arbitro: Riccardo Tropiano della sezione di Bari.

Assistenti: Francesco Raccanello di Viterbo e Alessia Cerrato di San dona’ di Piave.

Quarto Uomo: Manuel Marchetti di L’Aquila

In televisione: la partita nel sintetico dell’"Ettore Mannucci" sarà trasmessa in diretta su Now Tv e su Sky Sport (canale 254).