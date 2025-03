Le scelte. Sono 26 i convocati, pure Angella. Broh-Torrasi: dubbio in mediana

Vincenzo Cangelosi ha portato via tutti (26 convocati), anche Angella e Di Maggio, con il primo che si è fermato a metà settimana e il centrocampista reduce da un lungo infortunio che nei giorni scorsi ha riassaporato il campo. Sono ventisei i convocati per il derby di oggi, con Plaia e Bartolomei unici assenti. Il difensore è impegnato con l’Under 19, mentre il centrocampista è ai box per un infortunio muscolare che lo terrà per un po’ lontano dal campo.

Ma quali saranno le scelte di Vincenzo Cangelosi per la partita contro la Ternana? Il tecnico può scegliere in tutti i reparti. In difesa, davani a Gemello, l’allenatore biancorosso dovrebbe optare per Riccardi (in vantaggio su Amoran), Lewis al centro e Dell’Orxco a completare il reparto. Sulle fasce, invece, Giraudo sarò sulla corsia mancina, con Mezzoni che parte in vantaggio sulla fascia destra. Mentre il ballottaggio è a centrocampo: Joselito e Giunti saranno confermati, con Broh e Torrasi a disposizione per l’ultimo posto utile della mediana. Mentre in attacco favorita la coppia composta da Matos e Montevago.

"Devo fare valutazioni su Di Maggio e Angella – ha spiegato Cangelosi – . Di Maggio è quello che da più tempo è fermo, Angella in settimana ha avuto qualche problemino ma lo porto perché il suo carisma è fondamentale". Parole di incoraggiamento per Montevago. "Le punte quando non segnano hanno sempre problemi psicologici. Gli ho detto di stare tranquillo, il gol prima o poi lo fa. Sa che aiuto può dare alla squadra, ed in questo momento è quello che conta di più".