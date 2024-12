Le scuse di faroni. "Gestione-Santopadre?. Nessuna bancarotta»

Nessun rischio bancarotta o fallimento nella gestione-Santopadre. Il presidente Faroni chiarisce e si scusa con chi lo ha preceduto. "Desidero chiarire una frase che mi viene attribuita e che è apparsa sui social, secondo cui avrei utilizzato la parola

“bancarotta” o “fallimento” per definire la gestione precedente del club. In realtà, il concetto che ho espresso non era inteso dal punto di vista giuridico poiché ho una scarsa conoscenza dell’argomento e della lingua italiana. In ogni caso, intendevo solo mettere in evidenza che il club dovrà continuare ad impegnarsi, anche in termini economici, per puntare alle massime soddisfazioni. E, quindi, mi sono espresso senza alcun desiderio di offendere o accusare di nulla chi mi ha preceduto nella direzione della Società. Pertanto, poiché la questione è stata interpretata diversamente, per quanto possa occorrere formulo pubblicamente le mie scuse".