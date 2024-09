Le selezioni. Coni a ’caccia’ di tecnici sportivi per il Gioco sport

Il Coni cerca tecnici sportivi per Gioco Sport. Requisiti di base sono il possesso di una qualifica tecnico-sportiva e competenze relative alla metodologia dell’insegnamento delle attività motorie per la fascia di età dai 3 ai 10 anni. Altri titoli che danno la precedenza sono una laurea triennale e specialistica in Scienze Motorie, esperienza nel progetto, attestati dei corsi della scuola regionale del Coni, la partecipazione all’interno di una associazione sportiva ai progetti "Centri Coni" ed "Educamp". Per partecipare alla selezione occorre contattare il Coni di Massa e Carrara allo 0585-855892 oppure scrivere all’indirizzo [email protected], per richiedere il relativo modulo. Il termine di presentazione delle domande scade il prossimo 20 settembre. "Grazie al supporto economico delle amministrazioni comunali, anche quest’ anno il Coni mette a disposizione le proprie competenze per l’organizzazione del progetto "Giocosport" riservato alle scuole dell’infanzia e alle classi prime, seconde e terze della scuola primaria" scrive il Coni in una nota.

ma.mu.